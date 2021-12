Nederlandse docu Sobibór naar VS

Amsterdam

De Nederlandse documentaire Bestemming Sobibór is binnenkort te zien in Amerika. De film van regisseur Raymond Grimbergen gaat op 14 januari in première op het Miami Jewish Film Festival. Dat maakte hij op Facebook bekend. In de film stapt Hein Piller de Bruijn, 39 jaar, op station Amsterdam Muiderpoort in een trein om dezelfde reis te maken die zijn familieleden in 1943 gedwongen werden te maken. Zijn grootouders en andere familieleden werden direct na aankomst in vernietigingskamp Sobibór in Polen vergast. Alleen zijn moeder, toen een pasgeboren baby, overleefde de oorlog. <

