Den Haag

Hema, Action en het moederbedrijf van Blokker en Intertoys laten weten dat dit doorgaans in goed overleg met leidinggevenden lukt. Een enkele winkelmedewerker krijgt zelfs een oppas aan huis aangeboden.

‘Na de persconferentie van dinsdag hebben we gezegd dat we zo veel mogelijk willen faciliteren’, verklaart een woordvoerster van Hema. ‘Als ze er echt niet uitkomen, bieden we medewerkers de optie om twee à drie dagdelen per week een oppas in huis te krijgen.’

Volgens de zegsvrouw van de winkelketen hebben nog weinig medewerkers gebruikgemaakt van die service en zijn er nog geen acute roosterproblemen ontstaan.

De ‘vervroegde kerstvakantie’ zorgt voor een hausse aan oppasklussen. Het platform Charly Cares, dat ouders en oppassen aan ..

