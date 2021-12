Van de passagiers die vanaf vorige week donderdag tot en met woensdag vanuit Zuid-Afrika op Schiphol aankwamen, testte 14 procent positief op het coronavirus, meldt de GGD Kennemerland. Dat is hetzelfde percentage als in de week daarvoor. Of er tussen de positief geteste mensen ook besmettingen met de omikronvariant van het virus zitten, is niet bekend. <

Borstkankeronderzoek in 2024 elke twee jaar

Vrouwen tussen de 50 en 75 jaar worden naar verwachting vanaf begin 2024 weer elke twee jaar onderzocht op borstkanker. Door personeelstekorten en de coronacrisis besloot demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) eind vorig jaar dat het bevolkingsonderzoek tijdelijk niet meer elke twee jaar, maar eens in de drie jaar gedaan zou worden. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Blokhuis dat de ‘uitschieters’ zijn weggewerkt. <

Nat najaar zorgt voor sterfte onder reeën

Het aanhoudend natte najaar heeft zeer waarschijnlijk voor sterfte onder jonge reeën gezorgd. Volgens het Nationaal Wildziektencentrum DWHC in Utrecht zijn er sinds begin november opmerkelijk veel dode jonge reeën gevonden. De dieren zijn waarschijnlijk onderkoeld geraakt. <

beeld anp

Rutte: geen afspraken over vrouwen in kabinet

Het is niet zeker dat het nieuwe kabinet voor de helft uit vrouwen bestaat. Dat zegt formateur Mark Rutte. Volgens hem zijn hier geen afspraken over gemaakt. ‘Ik heb geen bezwaar tegen een kabinet van alleen vrouwen. Het moeten uiteraard goede kandidaten zijn.’ <

Vliegveld Twenthe bijna klaar voor asielzoekers

Vliegveld Twenthe Evenementenlocatie is naar verwachting vanaf begin januari beschikbaar voor de opvang van maximaal 500 asielzoekers, aldus de gemeente Enschede vrijdag. De locatie gaat eind juni volgend jaar dicht voor de opvang, zodat het terrein en de gebouwen dan weer beschikbaar komen voor andere activiteiten. <

Bijna 450.000 dieren geruimd om vogelgriep

De jongste vogelgriepuitbraak, bij een kippenboer in Den Ham (Overijssel), brengt het totale aantal geruimde dieren sinds eind oktober op bijna 450.000. Kippen, kuikens, eenden, kalkoenen en watervogels zijn vergast, blijkt uit gegevens van het ministerie van Landbouw. De meeste vogels (zo’n 435.000) zijn geruimd na een besmetting. <

beeld anp

Milieuorganisaties blij met stikstofminister

Milieuorganisaties reageren positief op de komst van een nieuwe minister voor Natuur en Stikstof. De minister gaat vallen onder het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. ‘Het geeft aan hoe belangrijk het is dat we aan de slag gaan met de plannen voor de hervorming van het landelijk gebied’, zegt directeur Marjolein Demmers van Natuur en Milieu. <

Ruim 79.000 nieuwe woningen in Haaglanden

In de regio Haaglanden komen de komende jaren ruim 79.000 nieuwe woningen, waaronder sociale huurwoningen. Dat zijn de acht gemeenten in deze regio, waaronder Den Haag en Zoetermeer, de provincie Zuid-Holland en wooncorporaties vrijdag overeengekomen. Het woningtekort in de regio blijft toenemen en de noodzaak om nieuwe woningen te bouwen is daarom groot, aldus de betrokken partijen. <

Onderwijs: bedenkingen bij examenregeling

Onderwijsbonden hebben ‘grote bedenkingen’ bij de examenregeling voor middelbare scholieren die demissionair onderwijsminister Arie Slob vrijdag aankondigde. Leerlingen krijgen ook dit jaar een extra herkansing. ‘De bemensing van dat derde tijdvak wordt echt problematisch’, aldus voorzitter van CNV Onderwijs Daniëlle Woestenberg. Zij reageert ook namens de Algemene Onderwijsbond, het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS), de Federatie van Onderwijsvakorganisaties en het Platform Vakinhoudelijke Verenigingen Voortgezet Onderwijs. <

Hulporganisaties: meer financieel kwetsbaren

Lokale hulporganisaties die armoede bestrijden, zien het aantal mensen in een financieel kwetsbare positie toenemen door de coronacrisis. Ruim 40 procent van deze organisaties heeft meer hulpaanvragen gekregen sinds het uitbreken van de pandemie, meldt Stichting Armoedefonds na een landelijke rondvraag. <

Pools parlement stemt in met mediawet

Het Poolse parlement heeft ingestemd met een omstreden wet die volgens tegenstanders het medialandschap in het land verschraalt. De wet lijkt vooral gericht tegen de regeringskritische nieuwszender TVN24, eigendom van het Amerikaanse Discovery. De Verenigde Staten zijn ‘extreem teleurgesteld’, liet de Amerikaanse zaakgelastigde in Warschau weten. De stemming in het parlement was tot woede van de oppositie niet aangekondigd. Nu treedt de wet in werking als president Duda zijn handtekening eronder heeft gezet. <

CDU-leden kiezen Merz als nieuwe partijleider

De christendemocraten van de Duitse CDU hebben een nieuwe leider gekozen na de verkiezingsnederlaag die de partij in september leed. Oud-fractievoorzitter Friedrich Merz (66) kreeg de benodigde absolute meerderheid van de leden achter zich en wordt de opvolger van partijleider Armin Laschet. Merz won de strijd om het voorzitterschap van Helge Braun en Nobert Röttgen met 62,1 procent van de stemmen. <

beeld anp

Johnson erkent schuld verkiezingsdebacle

De Britse premier Boris Johnson neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de smadelijke verkiezingsnederlaag van een partijgenoot bij een tussentijdse verkiezing in het district North Shropshire. De Conservatieven verloren een zetel in het Lagerhuis aan de Liberaal Democraten. De premier gaf toe dat hij verantwoordelijk is voor het verlies. <

Duitse minister verwacht ‘massieve’ vijfde golf

De omikronvariant van het coronavirus gaat zorgen voor een ‘massieve’ vijfde golf van besmettingen, verwacht de Duitse minister Karl Lauterbach van Volksgezondheid. De nieuwe golf is volgens de epidemioloog niet meer te voorkomen en vormt ‘een enorme uitdaging voor onze ziekenhuizen, voor onze intensivecareafdelingen, maar ook voor de samenleving als geheel’, zei hij. <

Oostenrijk versoepelt lockdown met Kerst

Oostenrijk versoepelt de lockdown voor ongevaccineerde inwoners voor de feestdagen. De regering heeft bepaald dat zij tijdens Kerstmis en de jaarwisseling in groepen van maximaal tien personen mogen samenkomen, melden Oostenrijkse media. Voor gevaccineerde en genezen Oostenrijkers geldt een maximale groepsgrootte van 25 personen. Vanaf tien gasten moeten er coronapassen worden getoond. <

Trump-adviseur weigert meewerken onderzoek

Roger Stone, een voormalig adviseur en vriend van oud-president Donald Trump, weigert vragen te beantwoorden van het panel van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden dat de bestorming van het Capitool onderzoekt. De commissie had hem vorige maand gedagvaard. Hij kwam vrijdag wel opdagen, maar met een beroep op zijn recht zichzelf niet te beschuldigen ging hij niet in op vragen, zei hij na de bijeenkomst achter gesloten deuren. <

Twaalf jaar celstraf voor Surinaamse ex-minister

De voortvluchtige ex-minister van Financiën Gillmore Hoefdraad moet in Suriname twaalf jaar de gevangenis in. De rechtbank in Paramaribo veroordeelde hem bij verstek voor onder meer deelname aan een criminele organisatie, verduistering en het overtreden van de anticorruptiewet. Hoefdraad heeft het proces niet bijgewoond. Hij is al anderhalf jaar spoorloos en het is onduidelijk of hij zich nog in Suriname bevindt. <

Onderzoek naar oorlog in Ethiopië

De oorlogsmisstanden in het Oost-Afrikaanse Ethiopië worden onderzocht. Een internationale commissie gaat alle betrokken partijen in de slepende strijd tussen regering en rebellen onder de loep nemen. Tot het onderzoek is besloten door de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties, ondanks protesten van de regering in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba. <

beeld anp

Veel doden door brand in Japans kantoorpand

Door een brand in de Japanse stad Osaka zijn zeker 24 mensen om het leven gekomen, melden media in Japan. Het vuur brak vrijdagochtend (lokale tijd) uit in een kantoorpand met acht verdiepingen. Mogelijk loopt het dodental nog op. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. <

Doden door tyfoon Rai op de Filipijnen

Tyfoon Rai heeft op de Filipijnen zeker zes mensen het leven gekost. In zuidelijke en centrale regio’s zijn dorpen overstroomd, is het elektriciteitsnetwerk verstoord en zijn bomen uit de grond gerukt. Rai, lokaal bekend als Odette, kwam donderdag als een supertyfoon met windsnelheden tot 195 kilometer per uur aan land, gepaard met een grote hoeveelheid regen. Inmiddels is de tyfoon in sterkte iets afgenomen. <

beeld anp

Garantieregels ook voor digitale aankopen

De Europese Unie past komend jaar de wettelijke garantieregels aan, zodat ook digitale aankopen zoals e-boeken en streamingabonnementen daaronder vallen. Ook producten met een digitaal element, zoals bijvoorbeeld slimme producten, vallen daar straks onder. Met de nieuwe regels moeten consumenten beter beschermd worden, stelt de Autoriteit Consument & Markt (ACM). <

ING verwacht minder productie landbouw

De agrarische sector zal komend jaar minder produceren dan dit jaar. Dat stelt het Economische Bureau van ING dat het aangescherpte stikstofbeleid als oorzaak aanwijst. Daardoor zal de productie van de veeteelt verder afnemen. In de akkerbouw en glastuinbouw gaan de productie en omzet wel omhoog. Dit jaar stijgt de productie van de landbouw met 1,5 procent, volgens ING. Volgend jaar volgt een krimp van 0,5 procent. <

Inflatie eurozone loopt op tot 4,9 procent

De inflatie in de eurozone is in november opgelopen tot 4,9 procent op jaarbasis. Vooral de prijzen voor energie, zoals gas en elektriciteit, liepen hard op. Verder moest ook flink meer betaald worden voor diensten en goederen, meldt Europees statistiekbureau Eurostat op basis van een nieuwe raming die gelijk is aan een voorlopige schatting. Een maand eerder lag de geldontwaarding op jaarbasis nog op 4,1 procent. <

Autoverkoop ook in november fors lager

In november zijn voor de vijfde maand op rij veel minder nieuwe personenauto’s op kenteken gezet in Europa, in totaal 713.346 auto’s. Dat meldt autobranchevereniging ACEA, die het wereldwijde chiptekort als hoofdoorzaak aanwijst. Over de eerste elf maanden van dit jaar liggen de registraties ook onder die van vorig jaar. <