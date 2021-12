Vanaf maandag is het kerstvakantie. Maar wie past er op de kinderen?

Leerdam

De kinderen van Hennie de Jong (38) zijn al onderweg naar school, als ze pen en papier pakt om een plan te maken voor volgende week. ‘Vakantie’ schrijft ze bovenaan. ‘Even denken hoe we dat gaan doen.’

De Jong werkt op maandag en dinsdag als apothekersassistente. Vrije dagen opnemen is geen optie. ‘In december bestellen mensen massaal medicijnen, dus het is druk in de apotheek.’ Haar man Pieter (40) is volgende week aan het werk in de transportwereld en kan zonen Ruben (10) en Silas (6) dus ook niet opvangen.

‘Dit kan toch niet waar zijn?’ zei De Jong maandag tegen haar vriendinnen, toen duidelijk werd dat de scholen waarschijnlijk een week eerder dicht zouden gaan. ‘We horen wekenlang dat de basisscholen sowieso open blijven ..

