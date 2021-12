Vijf vragen over boosterprikken tegen de omikrongolf: ‘Omikron is nu gewoon de baas’

Om de naderende omikrongolf te beteugelen moeten we ‘boosteren, boosteren, boosteren’, aldus RIVM-directeur Jaap van Dissel. Maar waarom bijprikken als die vaccins matig bescherming bieden tegen de nieuwe variant? En waarom dan nog kinderen vaccineren?

Vaccinatie locatie in De Broodfabriek in Rijswijk.

Dus: de vaccins beschermen niet?

‘Samenvatting Van Dissel: vaccins bieden 0,0 bescherming tegen omikron’, zo meldde publicist Marjan Zwagerman woensdag aan haar 80.000 volgers op Twitter. Kort daarvoor had RIVM-hoofdwetenschapper Jaap van Dissel in de Tweede Kamer cijfers getoond, waaruit blijkt dat wie twee keer is ingeënt met Astrazeneca geen bescherming meer geniet tegen besmetting met de omikronvariant.

Alleen: de samenvatting van Zwagerman klopt niet. ‘Het is niet zo dat als je een infectie krijgt, je hetzelfde reageert als iemand die nooit een vaccin heeft gehad’, zegt OMT-lid en hoogleraar virologie Marion Koopmans (Erasmus MC). ‘Je bent wel degelijk geprimed. Je hebt geheugenimmuniteit opgedaan. Dat zal, als je eenmaal ben..

