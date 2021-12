Meerderheid raad Zeewolde lijkt voor omstreden datacentrum

Een meerderheid van de raad in Zeewolde lijkt voor de komst van een nieuw zeer groot datacentrum, het grootste van Nederland.

Zeewolde

Dat park voor Facebook-moederbedrijf Meta is omstreden vanwege onder meer twijfels over de duurzaamheid en maatschappelijke opbrengst ervan. De lokale partijen CDA, VVD en Zeewolde Liberaal hadden in de raadsvergadering donderdagavond allemaal oog voor de kansen die het grote datacenter Zeewolde en de regio kan bieden. Dan gaat het om het aantal banen, extra belastingopbrengsten en het gebruik van restwarmte. Ook PvdA/GroenLinks zei na veel vragen van leden en een ‘ontzettend lastig besluit’ voor de komst van het datacentrum te zijn. Dat geldt ook voor D66, dat zei dat ‘een nieuwe industrie vraagt om lef’. Felle tegenstanders van het plan bleken ChristenUnie en Leefbaar Zeewolde, met samen acht zetels net niet genoeg voor e..

