Joods overleg hoeft geen geld van Baudet

Den Haag

FVD-voorman Thierry Baudet hoeft geen dwangsom te betalen omdat hij woensdag nog eens de tweets over corona en de Holocaust plaatste die hij van de rechter moest verwijderen. Dat stelt Ronny Naftaniel van het Centraal Joods Overleg (CJO), dat het kort geding mede had aangespannen. Volgens hem moest het vonnis eerst getekend worden voordat het van kracht werd. Baudet mocht de tweets van de rechter niet herhalen, maar zette ze nog even boven aan zijn tijdlijn voordat hij ze verwijderde. Naftaniel vindt dat ‘buitengewoon laakbaar’. ‘Hij lijkt geen enkel mededogen te hebben voor de mensen in de rechtszaal.’ Maar Baudet hoeft van hem geen dwangsom van 25.000 euro te betalen, omdat het vonnis pas donderdag getekend werd en daarmee toen..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .