Verduurzaming akkerbouw gaat niet snel genoeg, stelt universiteit

Het verduurzamen van de productie van aardappelen, groente en fruit gaat niet snel genoeg om verschillende groene doelstellingen te halen, stellen onderzoekers van de Wageningen Universiteit in een onderzoek in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Wageningen

De doelstellingen zijn vaak opgesteld door het bedrijfsleven zelf of de overheid. De uitstoot van stikstof en fosfaat is tot 2011 afgenomen bij akkerbouwbedrijven, maar sindsdien niet verder gedaald. De uitstoot van broeikasgassen in de glastuinbouw nam toe. Dat komt vooral doordat het totale aantal kassen ook toenam, waardoor het energieverbruik hoger lag.

Bij het verbouwen van aardappelen, groente en fruit worden vaak nog te veel gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. Er worden nog te veel risicovolle stoffen gebruikt, zien de onderzoekers. Daarnaast krijgen medewerkers betrokken bij de teelt van aardappelen, groente en fruit vaak geen voorlichting over de gevaren van het werken met deze gewasbeschermingsmiddelen. Het nieuwe kabi..

