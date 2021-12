Nationaal Historisch Museum: welk verhaal moet het vertellen?

Het Nationaal Historisch Museum leek eerder definitief van het toneel te verdwijnen, maar duikt nu toch weer op in het coalitieakkoord. Gaat het nu wel lukken?

In het Openluchtmuseum is al een ‘Canon van Nederland’ te zien.Â

Den Haag

Daar is-ie weer: het Nationaal Historisch Museum (NHM). Ruim tien jaar geleden leken de plannen voor een museum dat de Nederlandse geschiedenis voor het voetlicht brengt, voorgoed in het water te vallen. Maar in het coalitieakkoord dat deze week werd gepresenteerd, spreken VVD, D66, CDA en ChristenUnie uit meer aandacht te willen geven ‘aan onze gezamenlijke geschiedenis’. ‘Daarom draagt het Rijk bij aan een Nationaal Historisch Museum en een Slavernijmuseum.’

Het idee heeft inmiddels zelf een respectabele geschiedenis. Het werd in 2006 voor het eerst geopperd door SP’er Jan Marijnissen en CDA’er Maxime Verhagen. Het museum zou worden gevestigd in Arnhem - maar kwam er uiteindelijk nooit. Dat had voor een groot deel met geld te ma..

