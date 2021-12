Wetenschappers in publieke debat geïntimideerd: ‘Zullen we hem met kettingen of touwen vierendelen?’

‘Als infectieziektenmodelleur is het mijn taak om te schetsen hoe de coronasituatie is en om een inschatting te maken van wat er in de nabije toekomst gaat gebeuren. Vaak is de boodschap die ik moet brengen: het gaat niet zo goed, dus er moet wat gebeuren de komende tijd. Van zo’n boodschap wordt, eufemistisch gezegd, niet iedereen even blij. Ik krijg dan berichtjes van mensen die het mij enorm aanrekenen. Ik zou me schuldig maken aan volksverraad en moet me later verantwoorden voor tribunalen. Ook krijg ik regelmatig berichten met de strekking: jouw tijd komt nog wel. Echte bedreigingen zijn zeldzaam, maar intimidatie gebeurt regelmatig.’

‘Ik heb weleens een bericht gehad van iemand die me een co..