Wetenschapper moet 7 miljoen terugbetalen aan Bijbelmuseum

The Museum of the Bible in Washington verzamelt Bijbelse papyrusfragmenten en kunstwerken, en dat gaat nog wel eens mis.

Londen

De financiële claim voor Obbink is een nieuw hoofdstuk in de langlopende dubieuze geschiedenis rondom deze wetenschapper, die tot begin dit jaar docent Papyrologie en Griekse Literatuur was aan de Universiteit van Oxford. Hij had een prominente functie als beheerder van de Oxyrhynchus Papyri, ‘s werelds grootste verzameling oude papyrusfragmenten. Deze verzameling is in het bezit van de Egypt Exploration Society (EES) in Oxford.

Obbink blijkt betrokken bij verschillende vervalsingen en verdwijningen van papyrus. In deze rechtszaak gaat het om zijn deal met Steve Green. Green is de oprichter van Hobby Lobby, een winkelketen in creatieve hobbyartikelen. Dit lucratieve bedrijf hielp hem om een eigen hobby-project op te kunnen zet..

