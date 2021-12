Ethicus Stef Groenewoud over coronadiscussies: ‘De toon is verscherpt. Meer wij tegen zij’

Verschillende visies op corona zetten sommige mensen lijnrecht tegenover elkaar. Ethicus en gezondheidswetenschapper Stef Groenewoud moedigt aan met elkaar in gesprek te gaan over de onderliggende waarden van die standpunten.

Stef Groenewoud, verbonden aan zowel het Radboudumc als het Moral Compass Project van de Protestantse Theologische Universiteit, promoveerde op een onderzoek naar keuzeprocessen van patiënten. Dat was ver voor de pandemie; het betrof patiënten met knieartrose, alzheimer of chronische depressie.

‘Corona is nog maar zo kort onder ons dat er nog weinig bekend is over hoe mensen reageren op deze situatie. Wat ik er als wetenschapper over kan zeggen, is op basis van parallellen met andere gebieden.’

De een kiest voor vaccineren, de ander niet. Hoe komt een medische overtuiging tot stand?

‘Als je dat keuzeproces wilt begrijpen, moet je oog hebben voor de diversiteit van burgers. Ik vergelijk het soms met het kiezen van een nieuwe telefoon. ..

