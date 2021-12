Amalia nodigde 21 gasten uit voor feest

Den Haag

Prinses Amalia heeft vorige week in de tuin van Paleis Huis ten Bosch een feest gevierd vanwege haar achttiende verjaardag en nodigde daar 21 mensen voor uit, een groter aantal dan de vier gasten die het demissionaire kabinet adviseert in verband met de coronarestricties. Dat heeft demissionair premier Mark Rutte woensdag gemeld in een brief aan de Tweede Kamer. Het exacte aantal gasten dat aanwezig was, staat niet in de brief. De RVD en Rutte beklemtonen dat alle gasten gevaccineerd waren en een coronatest hadden gedaan. ‘Ook hebben zij een gepaste afstand in acht genomen.’ De familie dacht zo goed met het corona-advies om te gaan. <

