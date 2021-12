Toekomstige bewindspersonen moeten voortaan ook aangeven of zij onroerend goed in het buitenland bezitten voor privédoeleinden, zoals een vakantiewoning. Als zij die later in hun bezit krijgen tijdens hun ambtsperiode, moeten zij dat ook direct melden aan de Tweede Kamer. Demissionair premier Mark Rutte schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij hiermee tegemoetkomt aan een motie van D66 die de Tweede Kamer in oktober aannam. <

Verdacht pakketje bij huis De Jonge loos alarm

Bij de woning van demissionair minister Hugo de Jonge in Rotterdam is woensdag een verdacht pakketje aangetroffen. Het bleek loos alarm. Het Team Explosieven Verkenning (TEV) van de politie heeft het pakketje onderzocht, maar het bleek niet gevaarlijk, zegt een woordvoerster van de politie. <

Advocaten Holleeder ronden pleidooi af

In de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol hebben de advocaten van Willem Holleeder woensdag hun in totaal drie dagen durende pleidooi in hoger beroep afgerond. In hun visie is er slechts één uitkomst van het langlopende moordproces denkbaar: integrale vrijspraak. Het Openbaar Ministerie heeft levenslang geëist. <

Vluchtelinggezinnen weg uit Heumensoord

De eerste gezinnen van vluchtelingen uit Afghanistan zijn woensdagmorgen verhuisd uit de bossen van Heumensoord bij Nijmegen naar een nieuwe locatie in het Zuid-Hollandse ‘s-Gravendeel. Zij kunnen daar in elk geval zes maanden wonen in stacaravans. <

beeld anp

Ziekenhuizen verplegen minder coronapatiënten

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is woensdag hard gedaald. In de ziekenhuizen liggen nu in totaal 2622 coronapatiënten, 122 minder dan dinsdag. Dat is de grootste daling op één dag sinds 19 mei, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Op de intensive cares nam het aantal covidpatiënten af met acht tot 626. <

Nijmegen: nieuw beleid voor kamerverhuur

Pandeigenaren mogen in het vervolg in Nijmegen niet meer zomaar drie of meer kamers verhuren in een gebouw, waarin wonen is toegestaan. Ze hebben daarvoor een aparte omgevingsvergunning nodig. Nijmegen wil daarmee voorkomen dat er in bepaalde wijken te veel panden worden ingezet voor kamerverhuur, terwijl de gemeente tegelijkertijd de schaarse betaalbare woningvoorraad wil beschermen. <

Sportvissers gebruiken veel minder vaak lood

Sportvissers zijn in de afgelopen drie jaar veel minder vaak lood gaan gebruiken als verzwaring van hun vislijn of voerkorf. In 2017 was er onder hengelsportverenigingen en sportvissers nog heel veel weerstand tegen loodvrij vissen, maar dat is duidelijk veranderd. In 2017 visten 116.000 sportvissers weleens zonder lood. In 2020 was hun aantal al gestegen naar 206.000. Dat zeggen Sportvisserij Nederland en de Unie van Waterschappen. <

RIVM: ventileren helpt tegen besmettingen

Ventileren helpt om besmettingen met het coronavirus via de lucht te beperken. Dat stelt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in een rapport dat naar de Tweede Kamer is gestuurd. Helemaal voorkomen kan ventilatie die besmettingen echter niet. <

beeld anp

CBS: minder uitstoot van broeikasgassen

De uitstoot van broeikasgassen was in het derde kwartaal van dit jaar 3 procent lager dan in hetzelfde kwartaal in 2020. De belangrijkste oorzaak is dat er in Nederland minder elektriciteit werd geproduceerd ten opzichte van een jaar eerder, meldden CBS en RIVM/Emissieregistratie woensdag op basis van de kwartaalcijfers over de uitstoot. De totale uitstoot van broeikasgassen in de eerste drie kwartalen van 2021 was echter wel nog 3 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. <

27 personen van zinkend schip bij Saba gered

De Kustwacht in het Caribisch gebied heeft dinsdag 27 personen gered die in de buurt van Saba op een boot zaten die water maakte. Nog voordat de boot zonk, konden alle opvarenden worden gered. Dat heeft de Kustwacht dinsdagavond (lokale tijd) bekendgemaakt. De 27 personen, vermoedelijk illegalen, zijn aan de immigratiedienst van Sint Maarten overgedragen. <

Extra geld nodig voor onderhoud kathedralen

Voor het onderhoud van Engelse kathedralen is de komende vijf jaar zo’n 140 miljoen pond nodig, waarschuwt parlementslid Andrew Selous. Hij vertegenwoordigt in het Lagerhuis de organisatie die verantwoordelijk is voor het onderhoud van de eigendommen van The Church of England. Vanuit de overheid is bijna 30 miljoen pond beschikbaar gesteld, terwijl de organisatie zelf ook zo’n 20 miljoen tot haar beschikking heeft. Dat is echter bij lange na niet genoeg, waarschuwt Selous. <

beeld anp

Ex-president Zuma moet terug naar gevangenis

De Zuid-Afrikaanse ex-president Jacob Zuma moet terug naar de gevangenis. Het gerechtshof heeft zijn medisch verlof ingetrokken. Zuma kreeg afgelopen zomer een celstraf van vijftien maanden voor minachting van de rechtbank. Het hof oordeelt dat het verlof onwettig was. <

Politiecommissaris New York is een vrouw

De in november gekozen aanstaande burgemeester van New York, Eric Adams, heeft aangekondigd dat de stad voor het eerst in zijn 176-jarige geschiedenis een vrouw als commissaris van de politie krijgt, meldden New Yorkse media dinsdag (lokale tijd). Adams, zelf in het verleden kapitein bij de politie in New York, zal Keechant Sewell woensdag voorstellen op een persconferentie in stadsdeel Queens. <

Straf oud-football-ster O.J. Simpson nu voorbij

Voormalig American football-ster en acteur O.J. Simpson heeft dinsdag (lokale tijd) van de staat Nevada te horen gekregen dat hij nu ook zijn voorwaardelijke straf heeft uitgediend. Simpson had in Nevada negen jaar gevangenisstraf uitgezeten voor zijn aandeel in een gewapende overval en ontvoering in 2007 in Las Vegas. <

Surinaamse verslaggever ondervindt geweld

Enkele mannen van de beveiliging van de Surinaamse vicepresident Ronnie Brunswijk hebben op hardhandige wijze de telefoon van journalist Jason Pinas van dagblad De Ware Tijd afgepakt. Dat gebeurde toen hij enkele foto’s maakte van de auto van Brunswijk en de mensen die er omheen stonden, aldus de verslaggever zelf tegen media. Volgens Pinas was het duidelijk dat Brunswijk er niet van gediend was dat hij foto’s van hem maakte terwijl hij in de auto zat. <

Britse necrofiel krijgt levenslange celstraf

Een Britse oud-ziekenhuismedewerker die twee moorden op zijn geweten heeft en meer dan honderd lijken van vrouwen seksueel heeft misbruikt, is woensdag veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. De 67-jarige David Fuller heeft het misbruik erkend, evenals de moord op twee vrouwelijke patiënten in 1987 in Tunbridge Wells in het zuiden van Engeland. <

Duitsland zet Russische diplomaten uit na moord

Duitsland heeft twee Russische diplomaten tot ongewenste personen verklaard. Dat gebeurde nadat een rechtbank in Berlijn het bewezen heeft geacht dat de Russische autoriteiten opdracht hebben gegeven voor de moord op een Tsjetsjeense oud-commandant in de Duitse hoofdstad. De twee Russen wordt verzocht het land te verlaten. <

Uitbarsting van vulkaan op La Palma lijkt voorbij

Het ziet ernaar uit dat de vulkaan op het Spaanse eiland La Palma eindelijk tot bedaren komt. Wetenschappers zeiden woensdag tekenen te zien dat de uitbarsting van de vulkaan in het natuurpark Cumbre Vieja een einde nadert, al kunnen ze niet helemaal uitsluiten dat de activiteit in de toekomst toch weer zal toenemen. <

beeld anp

Grote fondsen verhogen pensioenen nog niet

Grote pensioenfondsen kunnen de pensioenen ook met versoepelde regels niet verhogen. Onlangs schaarde een meerderheid in de Tweede Kamer zich achter een voorstel van de PvdA om de lat lager te leggen voor het laten meestijgen van de pensioenen met de inflatie. Maar onder andere ambtenarenfonds ABP en zorgfonds PFZW voldoen nog lang niet aan de nieuwe eisen. <

‘Meer wintersporters door vroege vakantie’

Het aantal boekingen voor wintersportvakanties is de afgelopen dagen gestegen. Dat komt onder meer doordat het demissionaire kabinet de kerstvakantie voor basisscholen met een week heeft vervroegd, zegt reisorganisatie Sunweb. TUI ziet al sinds afgelopen weekend een stijgende lijn door het opheffen van de zware lockdownmaatregelen in Oostenrijk. <

beeld anp

Federal Reserve versnelt afbouwen coronasteun

De Amerikaanse centrale bank Federal Reserve gaat zijn coronasteun versneld afbouwen om zo de hoge inflatie onder controle te krijgen. In november begon de Fed die steun met 15 miljard dollar per maand te verminderen, maar dat wordt vanaf deze maand 30 miljard dollar per maand. De rente blijft voorlopig gelijk, maar de Fed voorziet drie verhogingen van de rente volgend jaar. <

Modeconcerns verkopen meer kledingstukken

Wereldwijd is er zo veel behoefte om nieuwe kleding te kopen, dat grote modeconcerns weer evenveel of meer verkopen dan voor de coronacrisis. Inditex, het Spaanse moederbedrijf van ketens als Zara en Bershka, verkocht in het afgelopen kwartaal 10 procent meer dan in dezelfde periode in 2019. H&M meldde dat de omzet van september tot en met november op hetzelfde niveau lag als twee jaar eerder, toen er nog geen sprake was van een pandemie en lockdowns. <

Heijmans koopt fabriek voor hout-skeletbouw

Bouwconcern Heijmans zet volop in op de bouw van gestandaardiseerde houten woningen. Daarvoor koopt de bouwer de Friese fabriek voor hout-skeletbouw van woningen IlBO. De bedoeling is dat er over een paar jaar 800 tot 1000 woningen per jaar in de fabriek worden gerealiseerd, die dan op locatie in elkaar worden gezet. <

Tesla aangeklaagd om seksuele intimidatie

Zes vrouwelijke medewerkers hebben dinsdag (lokale tijd) autofabrikant Tesla aangeklaagd wegens seksuele intimidatie, waaronder ongewenste aanrakingen, opmerkingen en vergelding voor degenen die klaagden. De misdragingen zouden mede mogelijk zijn gemaakt door de bedrijfscultuur binnen de faciliteiten van Tesla. Vijf van de procederende vrouwen werkten in de fabrieksfaciliteiten van Fremont, in de San Francisco Bay Area. De zesde vrouw die een aanklacht indiende, werkte in servicecentra in Zuid-Californië. <