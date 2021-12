Wolvin vestigt zich in zuidwesten Drenthe

Arnhem

In het zuidwesten van Drenthe heeft een wolvin een territorium gekozen. Het dier verblijft al langer dan zes maanden in deze provincie en dan is er volgens wolvendeskundigen sprake van vestiging. In Nederland verblijven nu wolven op de Veluwe, in Brabant en in Drenthe. De wolvin in Drenthe heeft mogelijk al een partner, een mannetje dat ook af en toe opgedoken is in Friesland. Dat staat in de driemaandelijkse rapportage van BIJ12, het bureau dat voor de provincies onder meer wolvenzaken bijhoudt. Tussen 1 augustus en 1 november zijn 34 meldingen gedaan van vee dat werd aangevallen. In 26 gevallen bleek een wolf de schuldige, zo wees DNA-onderzoek uit. Er zijn sporen gevonden van elf verschillende wolven in Nederland. <

