De omikronstorm nadert snel

De Nederlandse zorg moet zich mogelijk schrap zetten voor, alweer, een ongekende coronagolf. Als Britse prognoses kloppen, kan ons land een ziektegolf verwachten die nog hoger is dan de eerste golf, van maart 2020. Kán, want over de omikronvariant is nog veel onbekend, benadrukte RIVM-hoofdwetenschapper Jaap van Dissel woensdagochtend.

1. De golf: eng maar onzeker

Zeshonderd ziekenhuisopnames per dag, plus nog eens ruim honderd ic-opnames per dag. Dat is wat ons land boven het hoofd kan hangen, als je Britse doorrekeningen van de naderende omikronstorm omrekent naar Nederland. De golf zou ons begin volgend jaar kunnen treffen en zelfs heftiger kunnen zijn dan de eerste coronagolf.

‘Ik zou bijzonder graag zeggen: brand meester, we zijn ervan af. Want iedereen heeft genoeg van het hele coronagebeuren’, zei Van Dissel woensdagochtend in een opvallend sombere presentatie voor de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. ‘Maar helaas zien we de opkomst van omikron. We zullen ons daar opnieuw toe moeten verhouden.’

Volgens de eerste prognoses zal de omikronva..

