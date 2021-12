Protest in Zeewolde: ‘Plemp datacenter niet in de polder’

Krijgt Zeewolde het grootste datacenter van Europa? De gemeenteraad beslist donderdagavond of dat mogelijk wordt. Het plan maakt protest los onder de inwoners. ‘Hier ligt de vruchtbaarste landbouwgrond van Nederland.’

Een deel van de beoogde locatie voor het datacenter van Meta in Zeewolde langs de Gooiseweg (N305).

Zeewolde

Het carillon schalt net vrolijk door het centrum van Zeewolde, als de 72-jarige Marianne Ras met haar fiets aan de hand komt aanlopen. ‘Het datacenter van Facebook? O, dan heb je aan mij een goeie, ik volg die discussie op de voet’, klinkt het strijdvaardig. Drie jaar geleden verhuisde ze voor ‘de rust en het mooie landschap’ naar Zeewolde. ‘En nu willen ze op de vruchtbaarste landbouwgrond van Nederland een datacenter van twintig meter hoog bouwen.’ In zo’n pand heeft grootschalige dataopslag en -verwerking plaats, het is onderdeel van de ‘digitale infrastructuur’, waardoor bijvoorbeeld het internet beschikbaar is. En daarvoor liet Meta, het moederbedrijf van Facebook, WhatsApp en Instagram, al eind 2019 zijn oog vallen op 166 h..

