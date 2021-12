Vrije medisch-ethische kwesties en vertraging ruimere Embryowet. ‘Teleurstellend.’

Zorgelijk, vinden tegenstanders van abortus en euthanasie. Maar wetenschappelijk onderzoek met embryo’s wordt opnieuw vertraagd.

Den Haag

SGP-leider Kees van der Staaij is er niet gerust op, na lezing van de medisch-ethische paragraaf in het coalitieakkoord. Hete hangijzers worden overgelaten aan de Tweede Kamer. Met name op het gebied van abortus maakt de SGP-voorman zich zorgen. ‘De ontwikkeling is er een van afnemende bescherming van het menselijk leven’, reageert hij. Voor voorstellen over de abortuspil bij de huisarts en de afschaffing van de verplichte beraadtermijn bij abortus lijkt een Kamermeerderheid te zijn.

Ook Diederik van Dijk, directeur van de christelijke prolife-organisatie NPV, schrok bij het lezen van de afspr..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .