Op basisscholen vieren ze snel kerst, nu het nog kan

Amersfoort

Dinsdagmiddag zat het personeel van de Koningin Beatrixschool uit Den Haag bij elkaar. ‘We hadden het idee om volgende week een kerstviering te houden in de klassen en daar een video van te maken voor de ouders. De opnames voor de film hebben we verplaatst naar donderdag. Het bedrijf dat de film maakt, was gelukkig flexibel. Niet alle toneelstukjes kennen de kinderen even goed, dus we spelen wat minder kerstscènes na en we zingen iets meer, met een kleine band in elke klas’, zegt directeur Lineke de Jong.

De christelijke school staat in de Schilderswijk en ‘een klein percentage kinderen met een christelijke achtergrond’. Juist daarom vindt De Jong het zo belangrijk om de viering door te laten gaan. ‘Kerst is het moment bij..

