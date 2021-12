Nederland doneert miljoenen vaccins aan arme landen

Amersfoort

Ruim zeventien miljoen vaccins hebben al een bestemming gekregen via uitvoeringsorganisatie Gavi, onderdeel van Covax, het programma van de Verenigde Naties dat zich inzet voor de arme landen op de wereld. Dat blijkt uit een brief die demissionair minister Hugo de Jonge dinsdagavond naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Begin oktober en begin november zijn hiervoor de ‘juridisch bindende’ afspraken getekend, schrijft De Jonge. In september berichtte het Nederlands Dagblad dat het ministerie geen harde toezeggingen kon doen over steun en alleen ‘het voornemen’ had twintig miljoen vaccins te doneren. Een woordvoerder van het ministerie bevestigde dat destijds. Dat leidde tot vragen van GroenLinks in de Tweede Kamer.

toezeggingen..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .