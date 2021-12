Kortjes NL (9) Borsato + coalitieakkoord

Steeds meer geld voor steeds minder grutto’s

Het beleid om weidevogels zoals de grutto te beschermen en te behouden voor het Nederlandse landschap werkt niet. Die conclusie trekt de Algemene Rekenkamer in het rapport ‘Waar is de Grutto?’. Sinds het begin van deze eeuw is het bedrag dat boeren kunnen krijgen om beschermende maatregelen te nemen acht keer hoger geworden. In die tijd daalde het aantal grutto’s met de helft. <

Weer verdachte vast voor rellen Coolsingel

De politie heeft dinsdag nog een verdachte opgepakt voor betrokkenheid bij de rellen op de Coolsingel in Rotterdam enkele weken geleden. De 30-jarige man uit de Maasstad wordt ervan verdacht fietsen door de ruiten van een politiebus te hebben gegooid. Ook zou hij een trambaan hebben geblokkeerd met een ijzeren paal. <

beeld anp

Organisaties veroordelen ‘verbaal terrorisme’

Drie wetenschappelijke organisaties veroordelen ‘met de grootst mogelijke kracht’ dreigementen aan het adres van wetenschappers. Het gaat om de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en de Universiteiten van Nederland. <

OM: aangifte gedaan tegen Marco Borsato

Tegen Marco Borsato is aangifte gedaan. Bij de aangifte is melding gedaan van ‘onzedelijke betastingen’ die Borsato zou hebben gedaan, aldus het Openbaar Ministerie Midden-Nederland. ‘Ik ontken zoals bekend alle aantijgingen die ik tot dusverre alleen via de pers mocht vernemen’, zegt Marco Borsato in een verklaring. Hij heeft besloten zijn ambassadeurschap voor War Child na 23 jaar neer te leggen. De organisatie zegt ‘geen klachten te hebben ontvangen over zijn omgang met kinderen of jongeren’. <

beeld anp

Rotterdam: opvang voelt als tik op de neus

De aanwijzing door het kabinet dinsdag voor de opvang van vijfhonderd asielzoekers in de regio Rotterdam voelt als ‘een onterechte tik op de neus’. Dat laat voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Ahmed Aboutaleb, weten in een eerste schriftelijke reactie. ‘Alsof wij onwillig zijn. Integendeel’, aldus Aboutaleb. <

Tot nu toe ruim miljoen boosterprikken gezet

Iets meer dan een miljoen mensen hebben tot nu toe een boosterprik gekregen tegen het coronavirus. De teller staat op 1.047.600 oppepprikken. Dat zijn er zo’n 317.000 meer dan de stand van afgelopen donderdag en 470.000 meer dan het aantal van vorige week dinsdag. Dat komt naar voren uit de vaccinatiecijfers die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dinsdag naar buiten heeft gebracht. <

Kamer: verbiedt dragen hoofddoek voor boa’s

Boa’s mogen tijdens hun werk geen hoofddoek dragen. Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat dit verboden moet worden, of op andere manieren moet worden tegengegaan. Een motie hiertoe van de PVV is dinsdag aangenomen. De partijen vinden dat de Gedragscode lifestyle-neutraliteit, die geldt voor politieambtenaren, ook geldt voor boa’s. Hierin staat dat politieambtenaren er neutraal uit moeten zien. <

Hof wil top fiscus horen over toeslagenaffaire

Het gerechtshof in Den Haag wil in april 2022 de top van de Belastingdienst horen over de kindertoeslagenaffaire. De directeur-generaal van de fiscus en de directeur-generaal Toeslagen worden verwacht op een besloten zitting, mogelijk met andere personen die ze daarvoor kunnen aandragen. Het hof heeft dus nog niet besloten of het de fiscus vervolgt. <

Poppodia willen plan voor langere termijn

Nederlandse poppodia zouden graag zien dat het kabinet bij nieuwe of verlengde coronamaatregelen plannen voor de langere termijn uitrolt. Kort voor de persconferentie van dinsdagavond lieten verschillende podia weten dat de huidige manier niet goed werkt. ‘Zouden ze zeggen van ‘dit is het voor de komende zes weken’, dan kun je nog wel een programma maken, maar voor twee weken is dat vrijwel niet te doen’, zegt Peter Dijkstra, programmeur van poppodium Vera in Groningen. <

Malta legaliseert gebruik en teelt van cannabis

Als eerste land in de Europese Unie legaliseert Malta gebruik, koop en teelt van beperkte hoeveelheden cannabis voor recreatief gebruik in de privésfeer. Het parlement van het groepje eilanden in de Middellandse Zee is akkoord gegaan met het bezit van maximaal 7 gram cannabis en de teelt van vier cannabisplanten voor volwassenen thuis. <

Geboortecijfer Italië naar laagste niveau in 160 jaar

Het geboortecijfer in Italië is vorig jaar gedaald naar het laagste niveau in 160 jaar, meldt het nationale statistiekbureau. Nog nooit werden er zo weinig baby’s geboren in Italië sinds de eenwording van het land in 1861. Er werden bijna 405.000 baby’s geboren, ruim 15.000 minder dan in 2019. <

beeld anp

‘Langeafstandstreinen kern Europees reizen’

De kern van een duurzaam passagiersvervoer in de EU moeten treinen zijn die met minstens 160 kilometer per uur snellen over een Europees spoorwegnetwerk dat meer dan vierhonderd steden met elkaar verbindt. De Europese Commissie wil ook dat de nachttrein weer terugkomt en dat reizigers met één klik een digitaal internationaal kaartje kunnen kopen, liefst btw-vrij, stelt het dagelijks EU-bestuur. <

EU-land moet homo-ouder erkennen

Een EU-land moet homopartners die in een andere lidstaat een kind hebben gekregen beiden erkennen als ouder. Ook als dat land het huwelijk reserveert voor man en vrouw, oordeelt het Europees Hof van Justitie. Het hof moest zich uitspreken over een Bulgaarse die twee jaar geleden met haar echtgenote in Spanje een zoon ter wereld bracht. De burgerlijke stand in Bulgarije wil maar één moeder registreren. <

Geen Belgische ministers naar Spelen in China

België en Oostenrijk sturen geen hoogwaardigheidsbekleders naar de Olympische Winterspelen in Peking. België doet dat eigenlijk nooit, Oostenrijk ziet ervan af wegens de strenge coronamaatregelen in China. De twee landen zeggen dat er geen sprake is van een diplomatieke boycot, zoals onder meer de Verenigde Staten hebben afgekondigd. Nederland en veel andere EU-landen twijfelen nog over het afreizen van staatshoofden, regeringsleiders en andere hoge functionarissen naar Peking. <

beeld anp

Extreemrechtse milities om Capitool vervolgd

De procureur-generaal van de stad Washington, Karl Racine, vervolgt twee extreemrechtse milities en hun leden voor hun betrokkenheid bij de bestorming van het Capitool, op 6 januari dit jaar. Zo kunnen ze financieel aansprakelijk worden gesteld voor de schade die is aangericht. Volgens Racine spanden de milities, de Proud Boys en de Oathkeepers, samen om de stad te terroriseren. <

Commissie: vervolg stafchef Donald Trump

De commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden die onderzoek doet naar de bestorming van het Capitool op 6 januari wil de voormalige stafchef van Donald Trump, Mark Meadows, vervolgen voor minachting van het parlement. De oud-stafchef heeft geweigerd te getuigen voor de commissie. De zeven Democraten en twee Republikeinen in de commissie gingen unaniem akkoord met het voorstel. <

Putin wil praten over veiligheidsgaranties

De Russische president Putin wil ‘onmiddellijk’ in gesprek met de NAVO en de Verenigde Staten over veiligheidsgaranties voor zijn land. Dat verklaarde hij volgens het Kremlin tijdens een telefoongesprek met zijn Finse ambtsgenoot Sauli Niinistö. Hij wil voorkomen dat de NAVO zich verder uitbreidt richting het oosten. Ook wil Rusland niet dat wapensystemen worden geplaatst in buurlanden, zoals Oekraïne. <

Oekraïne verwacht buitenlandse troepen

Het Oekraïense parlement heeft een voorstel goedgekeurd dat de weg moet vrijmaken voor de deelname van buitenlandse troepen aan legeroefeningen in de voormalige Sovjetstaat. Dat zal de spanning met buurland Rusland naar verwachting nog verder doen oplopen. <

Zware zeebeving in Floreszee bij Indonesië

In de Floreszee ten noorden van Maumere op het Indonesische eiland Flores heeft een zware zeebeving plaatsgevonden. De beving had een kracht van ergens tussen de 7,3 en 7,5 op de schaal van Richter. The Pacific Tsunami Warning Centre op Hawaï meldde kort na de beving die plaatsvond om 04.20 uur Nederlands tijd dat vloedgolven mogelijk waren in kustgebieden tot 1000 kilometer afstand van het epicentrum. Ongeveer een uur later meldde de dienst dat de dreiging van een tsunami voorbij was. <

250 miljard schade door natuurrampen

De kosten van natuurrampen en extreem weer zijn dit jaar wereldwijd opgelopen tot zo’n 250 miljard dollar (221 miljard euro). Dat is 24 procent meer dan in 2020. Swiss Re, ’s werelds grootste herverzekeraar, schat dat 105 miljard dollar daarvan voor rekening komt van verzekeraars. Volgens het bedrijf nemen de kosten van natuurrampen voor verzekeraars al enkele decennia jaarlijks toe met 5 tot 6 procent. <

beeld anp

Plan voor inleverpunten voor statiegeldblikjes

Nederland krijgt duizenden inleverpunten voor statiegeldflesjes en -blikjes. Die komen bij supermarkten, maar ook bij tankstations en op trein- en busstations. Dat netwerk van inleverstations wordt opgezet door Stichting Afvalfonds Verpakkingen dat namens de drankenproducenten optreedt. Daarnaast komen er nog veel vrijwillige inleverpunten bij bijvoorbeeld sportverenigingen. <

Buitenlanders storten zich op Turks vastgoed

Door de goedkope lira hebben buitenlanders zich op de Turkse huizenmarkt gestort. In november lag het aantal woningen dat aan niet-Turken verkocht werd haast de helft hoger dan een jaar eerder, meldde het Turkse statistiekbureau TurkStat. De meeste woningen gingen naar Iraniërs, Irakezen, Russen en Duitsers. Nederlanders staan niet bij de eerste twintig nationaliteiten. <

Zonne-energiebedrijf Savion naar Shell

Shell neemt de Amerikaanse producent van zonne-energie en opslagsystemen voor energie Savion over. Het olie- en gasconcern denkt dat met de overname de eigen wereldwijde activiteiten op het gebied van zonne-energie sterk kunnen worden uitgebreid. <