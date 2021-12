‘Te weinig actie supermarkt voor dierenwelzijn’

Amsterdam

Dat is de conclusie in het onderzoeksrapport ‘Superlijst Dierenwelzijn 2021’ van Questionmark. Deze Nederlandse onderzoeksstichting verzamelt informatie over de duurzaamheid van supermarktproducten, om consumenten te helpen een bewuste keuze te maken. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met dierenbeschermingsorganisatie World Animal Protection.

‘respectabel leven’

Ekoplaza hanteert als enige supermarkt het Beter Leven-keurmerk 3 sterren als ondergrens voor alle vlees- en zuivelproducten en verse eieren. De andere onderzochte supermarkten (Lidl, Jumbo, Albert Heijn, Aldi, Coop, Dirk, Plus) bieden ook producten aan waarvoor geen extra inspanningen zijn gedaan op het vlak van dierenwelzijn.

