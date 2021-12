Nieuwe belijdenis? Terug naar Nicea!

Een nieuwe belijdenis voor de nieuwe Nederlandse Gereformeerde Kerken is niet nodig. Laten we liever terugvallen op de Geloofsbelijdenis van Nicea–Constantinopel uit 381.

Ik ben het hartelijk eens met wat Ad de Bruijne op 10 december schreef over een mogelijk nieuwe belijdenis voor de straks verenigde kerk (uit wat nu de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken vormen).

De Heidelbergse Catechismus (vooral de eerste zondag) heeft ook mijn geloof gevormd, maar net als De Bruijne ervaar ik accenten en begrippen in de confessie als historisch bepaald en beperkt. Ja, we kunnen de geloofsinhoud vandaag ook anders en soms beter (en actueler) verwoorden. Dankzij de omgang met medegelovigen uit andere kerken ontdekte ook ik eenzijdigheden, blinde vlekken en soms ook dingen waar ik op grond van de Schrift (zoals ik die lees) nu niet meer achter kan staan. De Schrift is altijd méér dan o..

