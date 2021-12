Grunberg wint P.C. Hooft-prijs

Den Haag

Grunberg noemt de P.C. Hooft-prijs – ‘de mooiste die je als auteur kunt winnen’ – een grote eer. Dat hij de prijs ontvangt voor verhalend proza maakt hem extra blij. ‘Dat is wat mij betreft het belangrijkste dat ik heb geschreven.’

Zijn eerste roman, Blauwe maandagen, kwam uit in 1994 en ontving twee prijzen. In de jaren erna schreef Grunberg meer bekroonde bestsellers, zoals Tirza (2006) en Moedervlekken (2016). Voor zijn oeuvre won hij in 2009 al de Constantijn Huygens-prijs en in 2010 de Frans Kellendonk-prijs.

Grunberg werkt momenteel samen met dichter Charlotte Van den Broeck aan een dansproject. ‘Ik ben zelf geen danser, ik schaam me zelfs om te dansen. Als schrijver ben ik geneigd om het lichaam te verge..

