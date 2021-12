Meer abortussen na opsporen afwijkingen. ‘Veel koppels willen door, ook na constatering van een serieuze afwijking’

Rotterdam

Jaarlijks zet de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd de abortuscijfers op een rij. Vorige week verscheen het overzicht over 2020. Interpretatie wordt daarbij nauwelijks gegeven. Voor de daling van het aantal abortussen bij vrouwen die niet in Nederland woonachtig zijn, is door de reisbeperkingen in coronatijd makkelijk een verklaring te geven. Maar hoe komt het dat het aantal afbrekingen steeg na prenatale diagnostiek, het opsporen van afwijkingen bij het ongeboren kind? Gynaecoloog Attie Go, medisch hoofd foetale geneeskunde bij het Sophia Kinderziekenhuis van Erasmus MC in Rotterdam, is voorzichtig met het geven van een verklaring. ‘Er is geen onderzoek gedaan, dus het is gissen. In mijn praktijk zie ik deze toename niet.’

