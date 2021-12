Basisscholen waarschijnlijk toch eerder dicht

Den Haag

Maar de vrees is dat basisschoolkinderen dan snel daarna familieleden kunnen besmetten tijdens kerstbezoek. Als het kabinet de vakantie vervroegt, hebben schoolgaande kinderen een week voor Kerst minder onderling contact en is de kans op besmetting kleiner.

Ook maakt het demissionaire kabinet zich zorgen om de besmettelijkere omikronvariant van het coronavirus. ‘Over die variant weten we nog weinig, maar wat we er wel over weten is weinig geruststellend’, zei demissionair coronaminister Hugo de Jonge maandag. De Jonge en demissionair premier Mark Rutte geven vanavond weer een persconferentie over de coronabestrijding.

Het vervroegen van de kerstvakantie werd eerder al meerdere keren geadviseerd door het Outbreak Management Team (OM..

