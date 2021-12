‘Praten over euthanasie helpt wel’

Amsterdam

Onderzoeker en ethicus Rosalie Pronk (34) van het Amsterdam UMC weet het: huisartsen en psychiaters staan lang niet altijd te springen om met patiënten die een psychische aandoening hebben over hun doodswens te spreken. Zo’n wens moet vrijwillig en weloverwogen zijn, wil een arts daar wettelijk gezien in mee kunnen gaan. Ook moet er sprake zijn van ondraaglijk en uitzichtloos lijden. ‘Iemand helpen met sterven is al lastig, want een arts is liever bezig met mensen beter te maken’, zegt ze. Bij psychisch lijden ligt het allemaal nóg gevoeliger, vervolgt ze. ‘Je kunt op een scan zien dat iemand ziek is omdat hij een tumor heeft. Dat kan voor zo’n persoon ondraaglijk lijden betekenen. Maar bij psychisch lijden is zo’n scan niet mog..

