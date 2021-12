Avantium is opnieuw de uitblinker

Chemiebedrijf Avantium was maandag opnieuw een uitblinker op de beurs in Amsterdam, na de enorme koerssprong op vrijdag. Beleggers bleven positief over de voortzetting van de plannen van Avantium voor een bioplastics-fabriek in Delfzijl. De Europese aandelenbeurzen eindigden wel met minnen.

Amsterdam

De AEX-index in Amsterdam sloot met een verlies van 0,6 procent op 783,00 punten. De MidKap daalde 0,9 procent tot 1021,19 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs en Londen leverden tot 0,8 procent in en de DAX in Frankfurt sloot een fractie in het rood.

Avantium dikte meer dan 13 procent aan bij de kleinere fondsen op het Damrak. Het chemieconcern werd vrijdag al bijna 40 procent meer waard na de bekendmaking van de bouw van de langverwachte fabriek, waar plastic zal worden gemaakt op basis van suiker in plaats van aardolie.

In de AEX stond speciaalchemieconcern DSM bovenaan met een winst van 0,8 procent. Winkelvastgoedinvesteerder Unibail-Rodamco-Westfield was de grootste daler bij de hoofdfondsen met een min van 3,8 procent.

