Utrecht

Een derde van de mbo’ers vraagt geen zorgtoeslag aan en twee derde doet geen belastingaangifte, blijkt uit Nibud-onderzoek. Volgens het voorlichtingsinstituut over geldzaken laten studenten ruim duizend euro per jaar liggen. Mbo’ers met een bijbaan lopen gemiddeld zo’n 180 euro belastingteruggave mis door geen aangifte te doen. Het probleem is vooral onbekendheid en onwetendheid. Een kwart van alle mbo-studenten zonder zorgtoeslag weet niet wat deze toeslag is. Studenten die een beroepsopleidende leerweg volgen, en dus niet aan het werk zijn tijdens hun studie, kunnen recht hebben op studiefinanciering. Op de mbo-niveaus 1 en 2 krijgen ze die bijdrage als gift. Toch maakt tien procent van deze mbo-studen..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .