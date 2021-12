Jongeren meetbaar minder happy door corona. ‘Ze voelden zich eenzaam, angstig, somber of gestrest’

Buitenshuis leuke dingen doen en afspreken met vrienden of familie. Een meerderheid van de jongeren tussen 12 en 25 jaar miste het tijdens de eerste maanden van dit jaar ‘heel erg’. Vooral jongvolwassenen kregen door de coronacrisis een mentale dreun.

Den Haag

In de eerste maanden van 2021 vond bijna de helft van de jongeren tussen 12 en 25 jaar dat de coronacrisis hun leven negatief beïnvloedde. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van een steekproef onder 8154 respondenten.

Het onderzoek is uitgevoerd van begin februari tot midden april 2021, tijdens de derde golf van de coronacrisis. In die tijd was de avondklok van kracht. Scholen, sportverenigingen en horeca waren grotendeels gesloten. Tegelijkertijd werden eerste voorzichtige versoepelingen doorgevoerd zoals het gedeeltelijk openstellen van middelbare scholen en mbo, het verruimen van buitensporten voor jongeren en het verruimen van het aantal bezoekers thuis.

..



Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .