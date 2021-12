Witte rook op het Binnenhof: VVD, D66, CDA en ChristenUnie bereiken coalitieakkoord

Na bijna negen maanden is er witte rook op het Binnenhof: de partijleiders van VVD, D66, CDA en ChristenUnie zijn het maandagavond eens geworden over een coalitieakkoord voor een nieuw kabinet. Het laatste woord is nu aan de fracties, die dinsdagmorgen nog eventuele bezwaren kenbaar kunnen maken.

Den Haag

‘We zijn heel blij dat we eruit zijn, het had iets van een tangverlossing’, zei CDA-leider Wopke Hoekstra maandagavond over de moeizame geboorte van het coalitieakkoord. ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers vond de onderhandelingen bij vlagen ‘pijnlijk’ en voelt nu vooral ‘verantwoordelijkheid om aan de slag te gaan’. VVD-leider Mark Rutte vindt het een ‘goed akkoord’, maar wil er pas ‘later deze week’ over praten. D66-leider Sigrid Klaag klonk nog het meest optimistisch: zij legt het resultaat dinsdag met ‘plezier en hoop’ voor aan haar fractiegenoten.

Veel reden voor een juichstemming is er niet. De partijleiders zijn vooral opgelucht over het naderende einde van de langste kabinetsformatie ooit in de Nederlandse geschieden..

