Herman Finkers over giflozingen in Twents water: ‘Als ze zo met ons omgaan, doe ons dan maar over aan Duitsland’

Komiek Herman Finkers is bloedserieus als hij vertelt over de afvalput waarop hij woont. Hij doet zijn verhaal vanuit zijn replicaboerderij in Beuningen, die twintig jaar geleden in oude stijl is gebouwd op de ‘oale Twentse groond’. Door het keukenraam is een bloemvormige stellage met zonnepanelen te zien, in de open schuur staat een elektrische auto.