Overheid dumpt overtollige mondkapjes bij buitenlandse opkopers – die ze hier weer verkopen

Een woordvoerder van het ministerie van VWS bevestigt dat een deel van 48 miljoen chirurgische mondmasker die de Mondmaskerfabriek vorig jaar leverde, is verkocht aan een handelaar in Litouwen. Maar hij ontkent dat de doosjes voor 0,64 euro per stuk werden verkocht.

(beeld unsplash / Jievani Weerasinghe)