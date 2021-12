‘Planetarium moet op lijst van UNESCO’

Den Haag

Het planetarium werd tussen 1774 en 1781 gebouwd als een betrouwbaar model van het zonnestelsel, voor zover dat bij de Friese zakenman op dat moment bekend was. Hij bouwde het in zijn woonkamer om geruchten te weerleggen dat een bijzondere samenstand van vier planeten en de zon betekende dat de aarde door de zon opgeslokt zou kunnen worden. Het is het oudste nog werkende planetarium ter wereld. Er wordt al jaren over gesproken dat het misschien op de Werelderfgoedlijst geplaatst zou moeten worden. In 2015 stelde een onderzoekscommissie nog vast dat er meer onderzoek nodig was voor een succesvolle aanvraag.

Op dit moment staan twaalf gebieden, gebouwen en andere stukken erfgoed uit Nederland op de lijst. Het gaat onder ..

