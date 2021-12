RVD: prinses Beatrix is beter na corona

Den Haag

Prinses Beatrix is hersteld van corona. De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) heeft zaterdag het nieuws bevestigd dat vrijdag al werd gemeld door De Telegraaf. De 83-jarige voormalig vorstin was vorige week in quarantaine vanwege een besmetting met het virus. Die werd geconstateerd na haar vierdaagse werkbezoek aan Curaçao eind november. Koning Willem-Alexander maakte maandag al bekend dat de schade meeviel. Het zou ‘helemaal top’ gaan, zei hij maandag tegen Blauw Bloed, dat hem vroeg naar het wel en wee van zijn moeder. Prinses Beatrix was volledig gevaccineerd en had ook al een boosterprik ontvangen toen ze naar Curaçao vertrok. <

