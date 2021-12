Aan moeders hand tot Jezus

De jeugd van toen is een historische serie over kind, kerk en school, met soms een actuele ondertoon. Aflevering 9: Jan Waterink helpt gereformeerde ouders bij de opvoeding.

In de jaren dertig kreeg Nederland te maken met een nieuw verschijnsel in de journalistiek: de opkomst van het damesblad. In 1934 verscheen het eerste nummer van Libelle, vier jaar later gevolgd door het eerste nummer van Margriet, ‘weekblad voor vrouwen en meisjes’.

In de jaren dertig was de samenleving langs levensbeschouwelijke lijnen verdeeld. Er verscheen dus al snel een katholiek damesblad, Marijke. Het blad besprak de vraagstukken waarin de ‘moderne katholieke vrouw’ belang stelt, bijvoorbeeld over huwelijk en opvoeding, vanuit ‘principieel katholiek standpunt’.

Gereformeerde vrouwen konden zich sinds 1934 abonneren op het tijdschrift Moeder, ‘practisch tijdschrift voor de vrouw in het gezin’. In het eerste nummer ging het ..

