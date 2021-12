Kerstkaarten onverminderd populair, ook in coronatijd

Online gaat het kerstseizoen voor Hallmark de komende twee weken pieken, zegt een woordvoerster. ‘Vorig jaar was de groei exponentieel. Nu blijven de winkels hopelijk open, wat goed zal zijn voor de verkoop in ons retailkanaal.’ Hallmark doet ook de voorzichtige inschatting dat mensen meer uitgeven aan kaarten. Kerstballen en hangers die bij kaartjes zitten om in de boom te hangen zijn nu populair bij Hallmark. ‘Mensen vinden dat leuk, omdat het een mini-cadeautje is.’ Online zijn de XL-kaarten in opmars en kaarten met grapjes erop doen het ook goed. ‘Mensen staan in toenemende mate open voor iets nieuws’, aldus een woordvoerster.

Bij Kaartje2Go zijn de bestellingen qua aantallen op dit moment gelijk aan die van vorig jaar. Toen stuurden ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .