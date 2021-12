SP wil actueler worden, nieuwe generaties winnen voor idealen

Vanwege de coronacrisis vond het congres grotendeels digitaal plaats. In haar toespraak omschreef Marijnissen de partij als één ‘met een eigen socialisme en bijzondere manieren van politiek voeren. Altijd op basis van menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid, en solidariteit’.

Maar de verjaardag van de partij is volgens Marijnissen ook het moment om die ‘beginselen bij de tijd te brengen. Om de analyses aan te scherpen en onze alternatieven nog beter over het voetlicht te brengen. Zodat we klaar zijn voor de toekomst.’ Die vernieuwing vindt de partijleider wel spannend, bekende ze in haar toespraak.

Marijnissen feliciteerde Jannie Visscher en Arnout Hoekstra met hun herverkiezingen in het partijbestuur. Ze ging niet in op de onrust die he..

