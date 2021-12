ING: vertrouwen in de woningmarkt neemt iets af

Het vertrouwen in de woningmarkt neemt wat af, stelt ING op basis van zijn eigen woningmarktindex. De daling is te wijten aan de verwachting dat de hypotheekrente wat zal toenemen. Ook maken de ondervraagden, huizenbezitters en huurders die binnen enkele jaren een woning willen kopen, zich zorgen om de beschikbaarheid van woningen.

Ruim de helft van de ondervraagden merkt de gevolgen van het tekort aan betaalbare woningen zelf of bij mensen in de omgeving. Van de starters is dat zelfs 68 procent. Die gevolgen zijn onder meer overbieden, langer bij ouders blijven wonen of zelfs helemaal geen huis kunnen kopen. Meer dan twee derde van de ondervraagden vindt dat het Rijk, de gemeenten en provincies te weinig doen. Slechts iets meer dan een kwart denkt dat het aanpassen van de bedragen die mensen kunnen lenen voor het kopen van een woning effect zal hebben.

Sociale koop zien ondervraagden als een goede manier om starters en mensen met lagere inkomens te helpen op de woningmarkt. Door de grondprijs te verlagen en de bouwkosten te beperken kunnen er op veel plekken betaal..

