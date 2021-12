Vuurwerkbranche wordt ruimer gecompenseerd

De vergoeding die de vuurwerkbranche dit jaar krijgt omdat er ook deze jaarwisseling in verband met corona geen vuurwerk mag worden afgestoken, zal naar verwachting iets ruimer zijn dan vorig jaar. Toen kreeg de sector een vergoeding van zo’n 40 miljoen euro. Het steunpakket ziet er ongeveer hetzelfde uit als in 2020. <

Nieuwe aanhouding voor rellen op Coolsingel

De politie heeft een 18-jarige man aangehouden die wordt verdacht van het meedoen aan de rellen op de Coolsingel in Rotterdam. De verdachte werd op het Centraal Station van Rotterdam herkend door agenten. Op de avond van de onrust werden 49 mensen aangehouden en nadien zijn er nog 7 opgepakt. De politie toonde deze week nieuwe beelden van verdachten. Sommigen hebben zich gemeld en de politie zegt ‘behoorlijk wat tips’ te hebben gehad. <

beeld anp

160.000 zestigplussers mogen nog geen booster

Ongeveer 160.000 mensen van 60 jaar en ouder mogen de komende tijd nog geen boosterprik tegen het coronavirus krijgen, ook al zouden ze daar op grond van hun leeftijd wel voor in aanmerking kunnen komen. Zij hebben in het afgelopen halfjaar het coronavirus opgelopen. <

Amsterdammers vast na mishandelen juwelier

Drie mannen uit Amsterdam hebben celstraffen gekregen voor het overvallen en mishandelen van een juwelier in Katwijk. Deze man werd in november vorig jaar in zijn zaak overvallen en zwaar toegetakeld. De rechtbank in Den Haag heeft twee mannen van 23 uit Amsterdam acht jaar cel opgelegd, en een derde Amsterdammer van 28 kreeg zes jaar. Het trio bereidde de overval gezamenlijk voor. <

Militairen gaan helpen bij boostercampagne

Ongeveer veertig militairen gaan vanaf dinsdag helpen met het zetten van boostervaccinaties. Een woordvoerder van Defensie bevestigde vrijdag dat de militairen maandag een opleiding krijgen om te kunnen helpen bij de boostercampagne. Een dag later kunnen ze dan gaan prikken in verschillende regio’s. Het is mogelijk dat er uiteindelijk meer militairen ingeschakeld worden door de GGD. <

RIVM-topvrouw Aura Timen naar Radboudumc

RIVM-topvrouw Aura Timen vertrekt bij het instituut. Het huidige hoofd van het Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding wordt per 15 april hoofd van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc in Nijmegen. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu vrijdag. Ook wordt ze hoogleraar eerstelijnsgeneeskunde aan de Radboud Universiteit. Timen is tevens wetenschappelijk secretaris van het OMT. <

NZa: Zorgaanbieders, stook geen onrust

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vraagt zorgaanbieders geen onrust meer te stoken over de zorgverzekering van hun patiënten. ‘We zien dat sommige ziekenhuizen als gevolg van onderhandelingen met zorgverzekeraars patiënten proberen te bewegen om over te stappen. Dit mogen zij niet doen’, aldus de autoriteit. Meerdere ziekenhuizen vragen aandacht voor de verzekeringskwestie. <

Carbidschieten tot nu toe bijna nergens verboden

Carbidschieten om het oudejaar uit te luiden is tot nu toe nog bijna nergens in Nederland verboden. Er zijn wel oudejaarsclubs die zelf hebben besloten om de traditie dit jaar opnieuw te schrappen vanwege de coronaregels, maar de meeste gemeenten staan het knallen dit jaar onder voorwaarden toe. Vorig jaar werd carbidschieten wel in veel plaatsen verboden om te voorkomen dat zich veel mensen zouden verzamelen. <

Antidiscriminatiebeleid in sport verdubbeld

Het aantal Nederlandse sportverenigingen met beleid tegen discriminatie is in ruim tien jaar tijd verdubbeld. Volgens het in sport gespecialiseerde Mulier Instituut zijn vooral veel voetbalclubs nu bezig om bijvoorbeeld racisme en homodiscriminatie tegen te gaan. Verenigingsbestuurders kijken vooral naar sportbonden en trainersopleidingen voor nieuwe maatregelen en minder naar zichzelf, aldus de onderzoekers. <

Belgische televisiemaker accepteert #metoo-straf

De Belgische tv-maker Bart de Pauw legt zich neer bij zijn veroordeling voor het lastigvallen van vrouwen. Hij gaat niet in beroep. De Pauw kreeg vorige maand een halfjaar voorwaardelijke gevangenisstraf voor het belagen van zes actrices en andere vrouwen met wie hij samenwerkte. Als ook zijn slachtoffers en het Openbaar Ministerie geen beroep aantekenen, is die straf definitief. <

Vertrouwen in Boris Johnson brokkelt snel af

De populariteit van premier Boris Johnson en de steun voor zijn regerende Conservatieve Partij brokkelt zienderogen af, zo komt naar voren in een reeks enquêtes onder Britse kiezers. Sinds zijn aantreden in 2019 is het vertrouwen in de Britse premier niet zo laag geweest. Mede door het recente rumoer over een kerstfeest van Johnsons medewerkers, waarbij in december vorig jaar coronaregels zouden zijn overtreden, is Labour in de peilingen voor het eerst de Conservatieven voorbijgegaan. <

beeld anp

Steun voor verplichte vaccinatie zorgpersoneel

De Duitse Bondsdag en de Bondsraad hebben vrijdag ingestemd met een vaccinatieplicht voor zorgpersoneel en militairen. Alle medewerkers in de zorg moeten vanaf het midden van maart volledig ingeënt zijn. In het Duitse parlement werd de maatregel door 571 leden van de Bondsdag gesteund. Er waren 80 stemmen tegen en 38 parlementsleden onthielden zich van een uitspraak. <

Hongaars hof keert zich niet tegen EU-hof

De hoogste Hongaarse rechter laat zich vooralsnog niet uitspelen tegen het Europees Hof van Justitie. De Hongaarse regering had het Constitutioneel Hof gevraagd om een uitspraak van de Europese rechter over het Hongaarse asielbeleid opzij te schuiven, maar daaraan geeft het geen gehoor. <

Angela Merkel gaat autobiografie schrijven

Voormalig bondskanselier Angela Merkel werkt samen met haar naaste medewerker en vertrouwenspersoon Beate Baumann aan een autobiografie, kondigt Baumann aan in een interview met Der Spiegel. Het boek, waarvoor twee tot drie jaar is uitgetrokken, zal een persoonlijke terugblik zijn op Merkels zestien jaar als bondskanselier en haar levensloop beschrijven. <

beeld anp

Tientallen doden Mexico bij ongeluk migranten

In het zuiden van Mexico zijn donderdag zeker 54 mensen om het leven gekomen toen de vrachtauto waarin ze verstopt zaten, onderweg kantelde. Volgens de autoriteiten vielen er tientallen gewonden, van wie er meerdere slecht aan toe zijn. Het ongeluk gebeurde in de buurt van Tuxtla Gutierrez, de hoofdstad van de zuidelijke deelstaat Chiapas. <

Trump verliest in beroep over bestorming Capitool

Een Amerikaans gerechtshof heeft in hoger beroep de eis van ex-president Donald Trump verworpen om geen presidentiële documenten over de bestorming van het Capitool op 6 januari vrij te geven. Hij vocht een besluit aan daarover van zijn opvolger Joe Biden bij het gerechtshof in het District of Columbia. ‘Op basis van de gegevens die voormalig president Trump ons ter beschikking heeft gesteld zien we geen gronden om het besluit van president Biden te verwerpen’, schrijven de drie rechters. <

CNV bereikt akkoord over loon orgelbouwers

De 137 mensen die in Nederland actief zijn in de orgelbouw krijgen meer loon. Vakbond CNV heeft daarover een akkoord bereikt met werkgevers in mogelijk de kleinste bedrijfstak van Nederland. Daarin zitten bedrijven als Orgelmakerij Reil in Heerde en Flentrop Orgelbouw in Zaandam. CNV-leden moeten nog wel instemmen met het akkoord. <

Finland koopt 64 Joint Strike Fighters

Finland heeft een bestelling geplaatst voor 64 Joint Strike Fighter-gevechtsvliegtuigen (F-35) bij de Amerikaanse producent van de straaljager Lockheed Martin. Met de deal is een bedrag van 8,4 miljard euro gemoeid, zo maakte de Finse regering bekend. Ook Nederland heeft de vliegtoestellen, 46 in totaal, besteld als opvolgers van de F-16’s. <

Amerikaanse inflatie bereikt historische piek

De prijzen die Amerikaanse consumenten voor goederen en diensten betalen zijn sinds 1982 niet zo hard gestegen als in november. Bedrijven zien zich door stijgende grondstofprijzen, personeelstekorten en logistieke knelpunten gedwongen de hogere kosten door te berekenen in de prijzen. De kosten voor het dagelijks leven stegen daardoor in de Verenigde Staten vorige maand met 6,8 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. <

UWV opent maandag loket NOW-regeling

Werkgevers kunnen vanaf maandag een aanvraag doen voor loonsteun voor de maanden november en december. Dat meldt uitkeringsinstantie UWV. Het gaat om de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid, waarmee het demissionaire kabinet bedrijven steunt die worden geraakt door de coronamaatregelen. Zo moeten kledingwinkels, restaurants, cafés en bioscopen hun deuren sluiten om 17.00 uur. <

Onderzoek inspectie SZW fijnstof Schiphol

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) onderzoekt of medewerkers op Schiphol te veel worden blootgesteld aan ultrafijnstof. Dat bevestigt de arbeidsinspectie na eerdere berichtgeving van Zembla en de Volkskrant. Het onderzoek is in september gestart na een melding van vakbond FNV en wordt naar verwachting begin 2022 afgerond. <

beeld anp

Ziekteverzuim derde kwartaal op hoogtepunt

Het percentage ziekmeldingen heeft in het derde kwartaal van 2021 het hoogste punt bereikt in bijna twintig jaar. In 2002 waren voor het laatst relatief meer ziekmeldingen in dat kwartaal. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De uitbraak van het coronavirus is waarschijnlijk een van de oorzaken. Op 4,6 procent van de dagen waarop werknemers stonden ingeroosterd, konden ze niet aan de slag vanwege ziekte. <

G7-landen plannen overleg over inflatie

De sterk oplopende inflatie is reden voor de ministers van Financiën van de rijke industrielanden verenigd in de G7 om met elkaar te overleggen. Bronnen melden aan persbureau Bloomberg dat maandag een virtuele bijeenkomst staat gepland. De sterk stijgende inflatie ondermijnt onder andere de koopkracht van consumenten. De wereldeconomie heeft last van grote problemen in de toeleveringsketen. <