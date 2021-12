Safiya (11) kruipt onder je huid

Binnenkort gaat Safiya bij haar vader logeren. Dat vindt ze best spannend, want de laatste keer dat ze dat heeft gedaan is twee jaar geleden. Haar ouders scheidden toen ze een jaar was. Soms ziet ze haar vader een tijdje, dan weer een jaar niet.

Door de gespeelde scènes, die heel knap en filmisch neer zijn gezet, zie je wat er zich in Safiya's verleden heeft afgespeeld. Tussen haar ouders, tussen haar en haar vader, en tussen haar moeder en haar nieuwe partner.

De overige delen van de film zijn meer in documentaire-stijl, daarin zie je Safiya met haar nieuwe gezin, haar moeders nieuwe vriend en zijn dochters. Ze is blij dat ze in Tarik een vaderfiguur heeft gevonden, maar toch is ze verdrietig dat ze nooit het gezin gekend heeft dat ze zo graag wilde: zijn, haar eigen vader en moeder, en misschien broertjes en zusjes.

Safiya is pas 11 jaar, maar praat al veel volwassener dan je van een kind van haar leeftijd zou verwachten, over de relaties in haar leven. Logisch wellicht, als je ..

