Ook gezonde 5- tot 11-jarige mag coronaprik halen

Den Haag

Alle ouders krijgen vanaf de tweede helft van januari een uitnodiging voor een prikafspraak, zo maakte De Jonge na de ministerraad bekend.

Keuzevrijheid voor ouders staat voorop, drang moet worden vermeden, benadrukt de Gezondheidsraad. De keuze om geen gebruik te maken van het coronavaccin mag niet leiden tot uitsluiting van school of sociale uitsluiting van kinderen.

Bij beslissingen over vaccinaties voor kinderen moeten de belangen van het kind leidend zijn, zo valt te lezen in het internationale Kinderrechtenverdrag. Het terugdringen van virusoverdracht is daarom onvoldoende reden om kinderen te vaccineren. Maar volgens de Raad levert vaccinatie ook voor kinderen voldoende gezondheidswinst op.

