De coronacijfers in vier graphics: Bezetting ziekenhuizen daalt licht, maar aan maatregelen houden blijkt lastig

Bekijk de coronacijfers in vier interactieve graphics van Sjoerd Mouissie, over besmettingen, ziekenhuisopnames, vaccinatie en naleving van de coronamaatregelen.

Het aantal nieuwe positieve coronatesten blijft de afgelopen week dalen. Vrijdag meldde het RIVM het laagste aantal sinds half november, al kunnen die cijfers vertekend zijn door het gebruik van zelftests.

Wel is het aantal gemelde overlijdens hoog: gemiddeld zo’n 60 per dag, het hoogste aantal sinds februari. Gemeenten in Limburg en Zeeland worden relatief het hardst getroffen.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .