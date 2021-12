RIVM is het zicht op de omikronvariant kwijt. Het virus verspreidt zich onder de radar

De extra besmettelijke omikronvariant van het coronavirus verspreidt zich nu ook in Nederland van persoon tot persoon. Bij in totaal tachtig mensen is de variant inmiddels aangetroffen. Bij zes van hen kon de GGD geen lijntje naar Afrika ontdekken, het continent waar de variant vandaan komt.

Reizigers uit Zuid-Afrika laten zich bij aankomst op de luchthaven testen op het coronavirus in een speciaal daarvoor ingerichte teststraat. Tot het inrichten van de teststraat is besloten nadat in zuidelijk Afrika de zogenoemde Omicron-variant van het coronavirus is aangetroffen.

Amsterdam

Daarmee is het RIVM het zicht op het virus kwijt en is het een kwestie van tijd voordat de omikronvariant ook in ons land dominant is, vermoeden experts. De variant is immers besmettelijker dan de in ons land nu dominante deltavariant. Hoelang het precies duurt voordat omikron de overhand krijgt, is nog niet goed te zeggen. De Europese gezondheidsdienst ECDC zei eerder rekening te houden met ‘maanden’.

In Nederland werd de variant de afgelopen weken aangetroffen bij 62 mensen, van wie de meesten reizigers. Dat aantal komt boven op de achttien reizigers uit Zuid-Afrika bij wie de variant al eind november werd vastgesteld tijdens een chaotische nacht op Schiphol. Ook bij drie contacten van besmette personen is de variant vastgesteld.

