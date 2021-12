Geen fitness meer ‘s avonds, dus Arnhemse jongeren helpen bij het ‘voedselbankje’

Hoe meer coronamaatregelen, hoe meer de verveling toeslaat bij de jeugd in de Arnhemse wijk Malburgen. Jongerenwerkers proberen de jongeren in het gareel te houden.

Jongeren in Arnhem pakken voedselpakketten in.

Arnhem

Daar zitten ze dan met z’n vieren. Of nou ja, het is meer hangen. Adil (14) met vlassig snorretje. Iman (16) met een bril met een donker montuur. Hamza (14) met zijn zwarte krullen. En Tarik (13) met zijn schalkse lach. Hij leunt het verst achterover van allemaal. En hij gaapt.

Het is dinsdagmiddag, buiten schemert het. De jongens hebben kort daarvoor een bericht gekregen van een medewerker van AM Support Team, het jongerenwerk in de Arnhemse wijk Malburgen. Of ze komen helpen. Er moeten weer voedselpakketten gemaakt worden voor een stuk of 25 gezinnen die ‘net niet in aanmerking komen voor de voedselbank’, zoals jongerenwerker Jaouad Najih het verwoordt.

En ja, dan komen die jongens dus. Ze hebben op dit moment toch niets bete..

