Gewetensnood op de IC: ‘Medewerkers voelen zich in de steek gelaten door de maatschappij’

Ic-medewerkers raken door de omvang van de coronapandemie steeds vaker in gewetensnood. Ze kunnen door tijd-, geld- of personeelsgebrek nauwelijks de zorg bieden die ze zouden willen. Het resultaat is morele stress, met als gevolg burn-outs. Juiste ondersteuning is essentieel, zegt promovendus Niek Kok (28).

Nijmegen

Hoelang moet of mag je doorgaan met behandelen? Hoe bepaal je of een leven nog ‘leefbaar’ is, als een patiënt in coma ligt? De hulpverlening op de intensive care van het ziekenhuis is nogal complex. Niet zelden is de scheidslijn tussen dood en leven er flinterdun. Medisch-ethische dilemma’s liggen al gauw op de loer. ‘Ze kunnen ic-personeel morele stress opleveren en dat verhoogt de kans op een burnout’, vertelt Niek Kok, promovendus klinische ethiek bij de intensive care van het Radboudumc in Nijmegen.

Morele stress is de machteloosheid die een ic-verpleegkundige ervaart als hij of zij niet de zorg kan bieden die hij of zij het liefst wil bieden. ‘Als je op de ic bijvoorbeeld ineens voor drie covid-patiënten tegelijk moet zorgen,..

