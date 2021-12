Hoe dappere buurtmoeders rellen in de kiem smoren: ‘In vijf minuten had ik het probleem opgelost’

Waarom breken in de ene stad rellen uit naar aanleiding van de coronamaatregelen en blijft het elders rustig? Kwaliteit van buurtwerk speelt volgens onderzoekers een belangrijke rol. Dat blijkt ook in de Amsterdamse wijk Osdorp.

Een normaal mens loopt een blokje om, als de donderende knal van illegaal vuurwerk klinkt tussen de galerijflats van de Amsterdamse wijk Osdorp. Helemaal als ook nog een groep jongens opduikt met een – zoals dat in politieberichten heet – mediterraan uiterlijk, gestoken in zwarte kleding met hoody’s over hun hoofd.

Zo niet jongerenwerker Mohammed Ettajiri. Die trekt juist een kort sprintje. Links en rechts slaat hij jongens op hun prijzige donsjas, deelt hier en daar een boks uit en noemt de vermoedelijke gooier bij naam. ‘Hé, kom jij eens hier. Doe normaal, man, waarom ren je weg? Kom hier of ik bel je vader!’

En daar komt de jongen al aandrentelen. Een ventje van 14 jaar; zijn gezicht een en al verontwaardiging. ‘Waarom wil jij praten? I..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .