Burger vernietigend over corona-aanpak: Kabinet greep te laat en te licht in, maatregelen zijn warrig

Positief over het coronabeleid is nog maar 16 procent, het laagste ooit gemeten. En zelfs van de mensen die vertrouwen zeggen te hebben in de Nederlandse coronakoers, vindt 56 procent dat de overheid te slap heeft ingegrepen. Dat was overigens vlak voordat de overheid overging tot het vervroegd sluiten van niet-essentiële winkels en horeca. ‘Weer zijn ze te laat. Men lijkt het niet te leren’, zoals een van de ondervraagde onderzoeksdeelnemers liet optekenen. Slechts een op de zes bevraagde personen is positief over de Nederlandse coronakoers in vergelijking met het buitenland - een dieptepunt.

Dramatisch mislukt lijken ook de pogingen van het kabinet om de ongevaccineerden te bereiken. Meest genoemde reden om zich níét te laten vaccineren..

