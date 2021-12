Delfzijl krijgt fabriek voor ‘groen’ plastic

Amsterdam

Chemiebedijf Avantium heeft definitief besloten een fabriek te bouwen om op grote schaal plantaardige plastics te produceren. Het bedrijf heeft voldoende geldschieters, klanten en leveranciers gevonden voor de productielocatie in Delfzijl. Volgens het bedrijf is de bouw van de fabriek, die eind 2023 klaar moet zijn, een wereldwijde primeur die helpt om plastic duurzamer te maken. Het Amsterdamse bedrijf werkt al jaren aan plannen voor een fabriek die op grote schaal furaandicarbonzuur (FDCA) uit planten kan winnen. Die stof is een belangrijke bouwsteen voor een plantaardig geproduceerde plastic, PEF. Die soort plastic is volledig te recyclen. <

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .