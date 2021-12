NS: meer en snellere treinen naar Zeeland

Utrecht

In de nieuwe dienstregeling van de NS gaat Zeeland erop vooruit. Een van de twee intercity’s per uur richting Roosendaal stopt overdag op werkdagen alleen nog in Vlissingen, Goes en Middelburg. Daardoor gaat de reis ongeveer een kwartier sneller. De verbetering is onderdeel van het compensatiepakket voor het afblazen van de komst van de marinierskazerne naar Vlissingen. De provincie Zeeland spreekt van een belangrijke stap voor de bereikbaarheid van Zeeland. De intercity stopt nu op alle stations in Zeeland. Voor de kleinere stations komt er een nieuwe stoptrein.<

